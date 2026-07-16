Kicsinyes politikai bosszú: a Tisza-kormány képtelen elviselni Szijjártó Péter globális sikerét

Szijjártó Péter a legmagasabb szinten, a BYD csúcsvezetőjeként folytatja pályafutását. Ez az elismerés a volt külügyminiszter történelmi érdemeinek és teherbírásának szól. Nevéhez fűződik rengeteg gazdasági bravúr és számos beruházás.

A hazai politikai elit azonban képtelen elviselni a globális sikert. Magyar Péter kormánya kicsinyes vizsgálatokkal fenyegetőzik. A teljesítmény nyers valósága ütközik a politikai irigységgel.