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A világpiac mondta ki a végszót: a BYD csúcsvezetőjeként igazolódott be a keleti nyitás

Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról, a kínai BYD felsővezetőjeként folytatja. A világpiac ezzel beárazta az elmúlt évtized kiemelkedő diplomáciai teljesítményét.

  • Hírek
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Közel harminc éves politikai karrier után távozik az Országgyűlésből Szijjártó Péter. A korábbi miniszter teljesítményét maga a globális piac árazta be azzal, hogy a kínai BYD új üzletágakért felelős vezetői pozíciót ajánlott neki. 

Külügyminisztersége alatt Magyarország történelmi léptékű eredményeket ért el: a keleti nyitás stratégiájától Paks II. elindításán és a kárpátaljai hadifoglyok hazahozatalán át a J.D. Vance amerikai alelnökkel való találkozóig. Orbán Viktor joggal nevezte a döntést a nyár csúcsigazolásának.

 

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