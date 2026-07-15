A világpiac mondta ki a végszót: a BYD csúcsvezetőjeként igazolódott be a keleti nyitás

Közel harminc éves politikai karrier után távozik az Országgyűlésből Szijjártó Péter. A korábbi miniszter teljesítményét maga a globális piac árazta be azzal, hogy a kínai BYD új üzletágakért felelős vezetői pozíciót ajánlott neki.

Külügyminisztersége alatt Magyarország történelmi léptékű eredményeket ért el: a keleti nyitás stratégiájától Paks II. elindításán és a kárpátaljai hadifoglyok hazahozatalán át a J.D. Vance amerikai alelnökkel való találkozóig. Orbán Viktor joggal nevezte a döntést a nyár csúcsigazolásának.