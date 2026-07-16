Washington új útvonalat keres az olajnak: megkerülnék a Hormuzi-szorost

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- Százezer munkahelyet szüntetnek meg Németországban



- Felvásárolták az uniós országok a legnagyobb orosz LNG-projekt közel teljes termelését



- Egy új olajvezetékkel kerülné meg az Egyesült Államok a Hormuzi-szorost

Új megoldást keres Washington az iráni háború okozta energiaválságra. Az Egyesült Államok támogatná egy Irak és Szíria között húzódó olajvezeték újjáépítését, hogy megkerüljék a Hormuzi-szorost. A megrongálódott vezeték Kirkukból a földközi-tenger partvidékén fekvő szíriai Baniaszba szállítaná a nyersolajat.