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Washington új útvonalat keres az olajnak: megkerülnék a Hormuzi-szorost

István Dániel blogger, Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője és Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője voltak a vendégeink.

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Főbb témák: 

- Százezer munkahelyet szüntetnek meg Németországban

- Felvásárolták az uniós országok a legnagyobb orosz LNG-projekt közel teljes termelését

- Egy új olajvezetékkel kerülné meg az Egyesült Államok a Hormuzi-szorost

Új megoldást keres Washington az iráni háború okozta energiaválságra. Az Egyesült Államok támogatná egy Irak és Szíria között húzódó olajvezeték újjáépítését, hogy megkerüljék a Hormuzi-szorost. A megrongálódott vezeték Kirkukból a földközi-tenger partvidékén fekvő szíriai Baniaszba szállítaná a nyersolajat.

 

 

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