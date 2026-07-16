Ősz a nyár közepén: brutális aszály és kártevők pusztítják a hazai fákat

A hazai erdők állapota kritikus pontjához érkezett. A soproni parkerdőben a laikusok számára is látható a pusztulás: az elhúzódó aszály, a hőség és a 2019 óta terjedő betűző szú együttesen tizedeli a lucfenyőket.
A természeti válság rávilágít a hangzatos, de a gyakorlatban életképtelen brüsszeli klímapolitika kudarcára. A szakemberek felismerve a valós veszélyt, a Soproni Egyetemmel közösen már déli fafajok betelepítésén dolgoznak az absztrakt politikai szólamok helyett.
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