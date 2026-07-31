Magyar Péter: Mindenki jobban jár, ha önként csökkenti a fogyasztást

A miniszterelnök és a MOL vezetője a magyar üzemanyag ellátásról és az aszály miatt kialakult vízhiányról, illetve a paksi atomerőmű leállításáról, valamint az ipari nagyvállalatoknak és a lakosságnak szóló takarékossági kérésekről beszélt.
Magyar Péter miniszterelnök és Hernádi Zsolt, a MOL elnök, vezérigazgatója a vállalat Dunai Olajfinomítójában tartott pénteken sajtótájékoztatót.
A miniszterelnök és a MOL vezetője a magyar üzemanyag ellátásról és az aszály miatt kialakult vízhiányról, illetve a paksi atomerőmű leállításáról, valamint az ipari nagyvállalatoknak és a lakosságnak szóló takarékossági kérésekről beszélt.