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Magyar Péter: Mindenki jobban jár, ha önként csökkenti a fogyasztást

Magyar Péter miniszterelnök és Hernádi Zsolt, a MOL elnök, vezérigazgatója a vállalat Dunai Olajfinomítójában tartott pénteken sajtótájékoztatót.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Frissítve: 48 perce
  • Forrás: HírTV
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A miniszterelnök és a MOL vezetője a magyar üzemanyag ellátásról és az aszály miatt kialakult vízhiányról, illetve a paksi atomerőmű leállításáról, valamint az ipari nagyvállalatoknak és a lakosságnak szóló takarékossági kérésekről beszélt.

 

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