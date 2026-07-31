Szabadság Tér néven indít közösségi kezdeményezést a Polgári Magyarországért Alapítvány

Kavecsánszki Ádám: ,,Szakmailag felkészült emberek, akik az elmúlt években tudásukkal és munkájukkal egy erősebb, és sikeresebb Magyarországért dolgoztak, akiket ma megbélyegeznek, igazságtalanul vádolnak, elbocsájtanak, emberek százai, akik egzisztenciális bizonytalanságba kerülnek. Nekik ma azt mondjuk, köszönjük a helytállásotokat, számítunk rátok, és azt szeretnénk, hogy ti is számítsatok ránk. Ezért indítja útjára a Polgári Magyarországért Alapítvány a Szabadság Tér kezdeményezést. Egy közösséget, emberi erőforrásközpontokat, és védőhálót, ahol kapcsolatban maradhatunk egymással, és ahol segítséget kaphatnak azok, , akiknek most újra kell kezdeniük. Adódjunk össze, szerveződjünk. Készüljünk, mert jön még borúra derű. A szabadság tér most megnyílik előttetek. Csatlakozzatok a szabadsagter.szpma.hu."