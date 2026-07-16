Zseni a vízben és a kispadon: Kásás Zoltán páratlan életműve az Ikon stúdiójában

Vendégünk, Kásás Zoltán a magyar vízilabda korszakos alakja. Játékosként világ- és Európa-bajnoki címet, valamint olimpiai ezüstérmet nyert. Intellektusa azonban a medence partján teljesedett ki igazán. Szövetségi kapitányként és elitklubok edzőjeként is bizonyított.

Külföldi sikerei történelmiek: a szerb Becej és a görög Olimpiakosz csapatát is Bajnokok Ligája-győzelemre vezette. A hazai medencékben a Szegeddel hódította el a LEN-kupát. Életműve a taktikai zsenialitás szimbóluma.