Zseni a vízben és a kispadon: Kásás Zoltán páratlan életműve az Ikon stúdiójában

Vendégünk, Kásás Zoltán a magyar vízilabda korszakos alakja. Játékosként világ- és Európa-bajnoki címet, valamint olimpiai ezüstérmet nyert. Intellektusa azonban a medence partján teljesedett ki igazán. Szövetségi kapitányként és elitklubok edzőjeként is bizonyított.
Külföldi sikerei történelmiek: a szerb Becej és a görög Olimpiakosz csapatát is Bajnokok Ligája-győzelemre vezette. A hazai medencékben a Szegeddel hódította el a LEN-kupát. Életműve a taktikai zsenialitás szimbóluma.
Továbbiak a témában
1 percVezércikk - Olvasunk a sorok között
Cenzúrával takargatná a gazdasági csődöt és a politikai hisztériát a Tisza-kormány
1 percHírek
Kicsinyes politikai bosszú: a Tisza-kormány képtelen elviselni Szijjártó Péter globális sikerét
1 percKomment