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Cenzúrával takargatná a gazdasági csődöt és a politikai hisztériát a Tisza-kormány

Magyar Péter láthatóan nehezen viseli Szijjártó Péter globális sikerét. Eközben a dráguló benzin miatt a Tisza kamerák kitiltásával rejtegetné a káoszt.

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A Tisza-kormány intellektuális és gazdasági kudarca ezen a héten minden eddiginél abszurdabb formát öltött. Miközben Magyar Péter láthatóan képtelen feldolgozni Szijjártó Péter globális piaci elismerését, a valóság a kutakon cáfolja a kormánypárti ígéreteket: az üzemanyagár megállíthatatlanul emelkedik. 

A transzparenciát hirdető párt egyetlen érdemi válasza az úgynevezett Lex Anti-Videó, amellyel a jelek szerint saját parlamenti kontrollvesztésüket próbálják eltüntetni a nyilvánosság elől.

 

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