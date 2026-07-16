Cenzúrával takargatná a gazdasági csődöt és a politikai hisztériát a Tisza-kormány

A Tisza-kormány intellektuális és gazdasági kudarca ezen a héten minden eddiginél abszurdabb formát öltött. Miközben Magyar Péter láthatóan képtelen feldolgozni Szijjártó Péter globális piaci elismerését, a valóság a kutakon cáfolja a kormánypárti ígéreteket: az üzemanyagár megállíthatatlanul emelkedik.

A transzparenciát hirdető párt egyetlen érdemi válasza az úgynevezett Lex Anti-Videó, amellyel a jelek szerint saját parlamenti kontrollvesztésüket próbálják eltüntetni a nyilvánosság elől.