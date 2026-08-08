Nyaralás vagy hivatalos út? Magyar Péter és a miniszter mást állít Kelemen Ágnesről

Ellentmondás van Magyar Péter és Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kijelentései között a vízügyi államtitkár ausztriai tartózkodását illetően. A HírTV minisztériumból szárazó értesülései szerint Kelemen Ágnes Ausztriában nyaralt a történelmi aszály és az ebből fakadó energiakrízis alatt.

A miniszterelnök szerint azonban ő küldte tájékozódni, míg Gajdos László úgy védte képviselő társát, hogy valójában az ő kérésére ment Ausztriába. Kelemen Ágnes azonban nem cáfolta, hogy nyaralni volt.