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Döntött a Tisza-frakció: már tudni, kit szánnak a Sándor-palotába

Baka Andrást jelöli a Tisza-frakció Magyarország köztársasági elnökének.

  • Hírek
  • 19 órája
  • Frissítve: 19 órája
  • Forrás: HírTV
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Baka Andrást jelöli a Tisza-frakció Magyarország köztársasági elnökének - olvasható a párt közleményében. A Legfelsőbb Bíróság volt elnökét jövő hét kedden választhatják államfővé. 

Baka András neve nemcsak a korábbi kormánykritikus megszólalásai miatt vált ismertté. A Tatai sortűz ügyében az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként a Korbely János számára kedvező strasbourgi döntést is támogatta. A megválasztott köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép hivatalba.

 

 

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