Riasztó jóslat: 2030 előtt újabb katonai agresszióra készülhet Oroszország

Oroszország akár 2030 előtt is készen állhat egy újabb katonai agresszióra - ezt állította az Európai Unió védelmi biztosa. Andrius Kubilius arra szólította fel az európai országokat, hogy a következő 15 évben vegyék át a vezető szerepet a kontinens védelmében. Az EU bővítésért felelős biztosa szerint pedig Ukrajna nélkül elképzelhetetlen a kontinens jövőbeli biztonsága.

Az Európai Bizottságnak az a célja, hogy egy független Európát építsen - erről már a bővítési biztos beszélt. Marta Kos állította, hogy ehhez szükségük van pedig szüksége van egy erős, virágzó és stabil Ukrajnára az Európai Unió részeként.