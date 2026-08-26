Czunyiné Bertalan Judit: Ez nem átláthatóság, hanem megbélyegzés

Hozzátette, ezek nélkül a támogatások listázása csak a megbélyegzésre és a civilek ellehetetlenítésére alkalmas.
Méltatlan és aljas támadás alatt állnak a civil szervezetek - jelentette ki a Védvonal vezetője. Czunyiné Bertalan Judit rámutatott, a Tisza-kabinet a múlt héten húszezer civil szervezet támogatását tette közzé, de a korrekt eljárás azonban az lett volna, ha azt is feltüntetik, hogy a pénzt mire kérték, illetve mire költötték az államtól kapott támogatást.
Hozzátette, ezek nélkül a támogatások listázása csak a megbélyegzésre és a civilek ellehetetlenítésére alkalmas.