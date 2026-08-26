Robban a tűzijáték-botrány: Hadházy szerint előre lejátszhatták a tendert

Radnai Márk mindenről tudhatott a tűzijáték szervezésével kapcsolatban - jelentette ki Hadházy Ákos a Facebookon.

A korábbi országgyűlési képviselő szerint a hozzá eljutott levelezés arra utalhat, hogy a későbbi nyertes vállalkozás már hetekkel a tender kiírása előtt tudott a meghívásról, és előzetesen információkat kapott az állami megrendelés előkészületeiről és árairól.

A Fidesz országgyűlési képviselője a botrányra úgy reagált, a Tisza Párt május óta pofátlanul elkezdte kitalicskázni az állami pénzeket a haveri cégeknek.

Németh Balázs hozzátette: a Fidesz-frakció közérdekű bejelentést tett a Közbeszerzési Hatóságnál és elvárják azt, hogy az augusztus 20-ai rendezvényekhez kapcsolódó közbeszerzés alaposan ki legyen vizsgálva.