Tanárbérek és sztrájk: Rétvári szerint a Tisza-kormány csak ígérget

A Tisza párt nagymértékű béremelést ígért az iskolák oktatóinak és az őket támogató szakembereknek is, közben eltelt száz nap, de nem változott semmi - reagált a KDNP frakcióvezetője a Pedagógusok Szakszervezetének bejelentésére.

A szervezet ugyanis arra hívta fel a figyelmet, hogy sztrájk lesz az iskolákban, ha nem rendezi a kabinet a dolgozók bérét. Rétvári Bence szerint az oktatási intézményekben egyfajta feszültséget okoz, hogy a Tisza kormány nem tartja be az ígéreteit.

Rétvári Bence szerint a Tisza Párt csak hitegeti a magyar embereket, és az ígéretek megvalósítása helyett cserbenhagyják az oktatást. A politikus szerint a kérdés, hogy meddig tűri az ország, hogy az új hatalom gátlástalanul semmibe veszi a jövőt építő tanárokat.