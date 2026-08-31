Lemondott a Corvin-láncról Krausz Ferenc

Szentkirályi Alexandra: "Ugye Krausz Ferenc döntésében ahogy olvastam az is szerepet játszott, vagy azt szerette volna, hogyha ez a testület ez ha nem állt ki az élvonal alapítvány mellett egyszerűen, de legalább egy értelmes, korrekt vitát szorgalmazott volna. Én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a testület tagjai egész egyszerűen azért nem akartak megszólalni ebben a kérdésben amit Krausz Ferenc szerintem jogosan szorgalmazott volna, mert egész egyszerűen attól tartanak, hogy a tiszás önkény áldozatai lehetnek akkor, hogyha kiállnak bárki mellett, akivel szemben a jelenlegi hatalom fel akar lépni."

Panyi Miklós: "Az élvonal alapítványnak a kormány általi beszántása volt egy olyan feszültségpont és az ezzel kapcsolatos kommunikáció, ami Krausz Ferencet ehhez a döntéséhez juttatta, de az elmúlt hónapokban nagyon sok egyéb méltatlan esemény is történt a tudományos kutatás világ területén, úgyhogy ezek az események vezettek ahhoz, hogy egy Nobel-díjas kutatónkat most egy ilyen lépésre kényszerült."