Munkások százai rekedhettek a nepáli vízerőművek alagútjaiban

A nepáli hatóságok szerint munkások százai rekedhettek a természeti katasztrófában érintett öt vízerőmű alagútjaiban. A heves esőzés és a folyók emelkedő vízszintje csak nehezíti a mentést. A műveletben kínai és indiai specialisták is segédkeznek.

Múlt szerdán egy gleccseromlás miatt sár és sziklák áradata söpört végig a Himalája folyóvölgyein, nem messze a nepáli fővárostól, Katmandutól. Épületeket, hidakat, erőműveket sodort el a villámárvíz. A hivatalos adatok szerint Nepálban 903 ember halálát okozta a sárlavina. A tibeti oldalon, Kínában kevesebb, tizenhat emberéletet követelt a természeti csapás. A hegylánc két oldalán több ezer embert tartanak nyilván eltűntként, köztük több száz külföldi állampolgárt.

A nepáli oldalon három eltűnt magyar állampolgár keresnek. A tibeti hatóságok vasárnap azt közölték, hogy a kínai oldalon is kutatnak egy magyar után. Híradónk megkeresésére a Külügyminisztérium nem tudta megerősíteni a tibeti hatóságok beszámolóját.