Oroszország tömeges csapásokra készül Ukrajna ellen

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Oroszország vasárnap, augusztus 30-án bejelentette, hogy „tömeges csapásokra” készül Ukrajna „energetikai ágazatához tartozó létesítményei” ellen, miközben az elmúlt hónapokban jelentősen fokozódtak a támadások.

Az elmúlt négy napban mintegy 1500 különböző típusú orosz drónt indítottak Ukrajna ellen, közülük 800-at sugárhajtóművel szereltek fel – jelentette be vasárnap este Volodimir Zelenszkij.

A német kancellár, Friedrich Merz arra készül, hogy Oroszországot tegye felelőssé a lipcsei dróntámadási kísérletért, és „kiterjedt” szankciókat jelentsen be.

Vlagyimir Putyin orosz elnök, valamint amerikai és ukrán kollégái, Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozója „csak a megállapodások hivatalos lezárása céljából lehetséges” – jelentette ki vasárnap Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma figyelmeztette az amerikaiakat az Ukrajnában esetlegesen bekövetkező zavargásokra.

Hszi Csin-ping kínai vezető vasárnap megérkezett Kirgizisztánba, Közép-Ázsiába, egy olyan regionális szervezet csúcstalálkozója előtt, amely a nyugati befolyás ellensúlyozására törekszik.