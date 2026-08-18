Megbénult a szemétszállítás Szolnokon

Augusztus 17-étől a MOHU úgy döntött, hogy a megszokott kétpói regionális lerakó helyett a ceglédibe irányítja át a térségben összegyűjtött vegyes települési hulladékot. Hétfő reggelre azonban megbénult a szemétszállítás a városban - mutatott rá a hulladékszállítást lebonyolító cég igazgatója. Lits László elmondta: a helyzet súlyát az mutatja, évtizedek alatt egyszer nem akadt meg a szemétszállítás, most pedig megbénult.

A városvezetés felvette a kapcsolatot az élő környezetért felelős minisztériummal - erről már Szolnok polgármestere számolt be. Györfi Mihály elmondta: folyamatosan azon dolgoznak, hogy a szemétlerakás folyamata visszakerülhessen a megszokott, jól működő kétpói hulladéktárolóhoz, addig is türelmet kér a lakosoktól.