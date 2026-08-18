Kiemelt videók

Megbénult a szemétszállítás Szolnokon

A MOHU ugyanis úgy döntött, hogy a kétpói regionális lerakó helyett a ceglédibe irányítja át a térségben összegyűjtött hulladékot. A szolnoki szemétszállító cég igazgatója szerint bár megerősített létszámmal dolgoznak a kollégák, de a ceglédi telephely nem képes fogadni ekkora mennyiséget. Szolnok polgármestere a helyzet megoldásáig türelmet kér a lakosoktól.

  • Hírek
  • 48 perce
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Augusztus 17-étől a MOHU úgy döntött, hogy a megszokott kétpói regionális lerakó helyett a ceglédibe irányítja át a térségben összegyűjtött vegyes települési hulladékot. Hétfő reggelre azonban megbénult a szemétszállítás a városban - mutatott rá a hulladékszállítást lebonyolító cég igazgatója. Lits László elmondta: a helyzet súlyát az mutatja, évtizedek alatt egyszer nem akadt meg a szemétszállítás, most pedig megbénult.

A városvezetés felvette a kapcsolatot az élő környezetért felelős minisztériummal - erről már Szolnok polgármestere számolt be. Györfi Mihály elmondta: folyamatosan azon dolgoznak, hogy a szemétlerakás folyamata visszakerülhessen a megszokott, jól működő kétpói hulladéktárolóhoz, addig is türelmet kér a lakosoktól.

 

Továbbiak a témában