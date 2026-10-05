Mesével állították meg a járókelőket a Wekerle telepen

Nemcsak a gyerekek állnak meg mesét hallgatni: a Wekerle telepi Kós Károly téren még a középiskolások is bekapcsolódtak a történetbe. Szeptember 30-a, Benedek Elek születésnapja a népmese napja. Babos Eszter mesemondó szerint ezekben a történetekben a kamaszok és a felnőttek is ráismerhetnek saját életük fordulataira.

Egy séta közben csöppentek a mesébe, és kíváncsiak lettek a folytatásra. Babos Eszter Budapest tizenkilencedik kerületében, a wekerlei Kós Károly téren mesél. Az alkalmat a népmese napja adja: 2005 óta, a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére ünnepeljük szeptember harmincadikán, az 1859-ben született Benedek Elek születésnapján.

A szabadtéri mesélés ingyenes, és regisztrálni sem kell. Aki arra jár, bármikor megállhat hallgatni. Így maradtak ott a kamaszok is, akik aztán a mese alakításába is bekapcsolódtak.

