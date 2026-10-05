Ki írja a dalt, ha már a gép is képes rá?

Képes lehet-e egy gép arra, amire eddig csak az ember: zenét írni, előadni és érzelmeket közvetíteni? A mesterséges intelligencia már a zeneipart is átalakítja, és egyre élesebb a vita arról, elveszi-e a zenészek munkáját, vagy csupán egy újabb eszköz lesz az alkotók kezében. Három zenészt és zeneipari szakembert kérdeztünk arról, hol húzódik a határ ember és gép között.

A mesterséges intelligencia már zenét szerez, énekel, sőt ismert előadók stílusát is képes utánozni. Miközben egyre több zenész attól tart, hogy az AI idővel munkát és bevételt vehet el az alkotóktól, mások szerint a technológiai fejlődést nem lehet megállítani, inkább szabályozni kellene.

A 17-szeres Grammy -díjas brit zenész, Sting szerint mindannyian veszélyben vagyunk az által, hogy a mesterséges intelligencia képes tönkretenni a munkaerő-alapú gazdaságot. Itthon pedig már vannak olyan előadók, akiknek a kiadójuk jelezte, hogy a dalaikat felhasználták az AI tanításához.