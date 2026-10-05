Szijjártó Péter: Tisztázni kell a félreértéseket

Cáfolta az ellene felhozott vádakat Szijjártó Péter a Nemzetbiztonsági bizottság meghallgatása előtt. "Több súlyos félreértés is történt az elmúlt időszakban, amiket tisztázni kell" - jelentette ki a korábbi külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter elmondta: az elmúlt évek kormányzati munkájának legsikeresebb területe volt a beruházás ösztönzés. A korábbi politikus arra is rámutatott: 12 év alatt 2305 beruházásról kötött megállapodást, ami több mint 23 ezer milliárd forintot és 187 ezer munkahelyet jelent Magyarország számára.