Nem elég az a 3 milliárd forint, amelyet az azbeszt-szennyezett térségnek biztosított a kormány

V. Németh Zsolt: "Szerintem emögött szándékosság, nem csak az ismert szervezetlenség húzódik meg, egyébként éppen ma van kettő hónapja, hogy kísérletet tettem arra, hogy egy kísérletet tettem arra, hogy egy kihelyezett bizottsági ülést tartsunk, az élő környezetért felelős bizottság, ha az élő környezetet veszélyeztetik, akkor ott kell, hogy legyen a helyszínen és a szereplők egyébként furcsa módon azt megelőző éjszaka illetve reggel mondták vissza a részvételüket, letiltotta Magyar Péter őket magyarán."