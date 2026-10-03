Kivezetné a kormány az árrésstopot

A miniszterelnök erről Kisvárdán tartott fórumán beszélt. Magyar Péter szerint az intézkedés miatt nemcsak az agrárium, de a kisboltok is tönkremennek. A kormányfő kifejtette: a nagy élelmiszerláncok a veszteségeik mérséklése érdekében olcsóbb, rosszabb minőségű importtermékeket hoznak be, a kisboltok pedig nem képesek felvenni a versenyt velük. Magyar Péter ezután az alacsony inflációra is hivatkozott.

A Tisza Pártot támogató Raskó György agrárközgazdász már tavasszal szorgalmazta az árrésstop kivezetését. Egy hónappal ezelőtti Facebook-bejegyzésében pedig arról írt, hogy jelenleg alacsony az infláció, így most kellene kivezetni az árrésstoppot, amikor nincs komoly veszélye annak, hogy az érintett termékek fogyasztói ára nagyot ugorjon. Késő ősszel már lesz probléma. Kapitány István is a Raskóéhoz hasonló véleményen van.

Bár a Tisza-kormány az árrésstop kivezetését tervezi, Magyar Péter egyelőre nem közölte, milyen eszközzel akadályozná meg, hogy az intézkedés kivezetése után a kereskedők ismét nagyobb árrést alkalmazzanak az érintett alapvető élelmiszereknél.

A témában Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője nyilatkozott: