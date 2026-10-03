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Karácsony Gergely eddigi legnagyobb szövetségeseit árulta el a parkolás einstandolásával

A főpolgármester lefeküdt a kormánynak – így reagált Karácsony Gergely egyik legnagyobb szövetségese, Terézváros polgármestere arra, hogy Karácsony Gergely és a kormány azt tervezi, hogy elveszi a parkolás üzemeltetését és az ezzel járó bevételt a kerületektől. Soproni Tamás azt mondta, bíróságon fogják megtámadni a döntést. A zuglói Fidesz szerint pedig Karácsony Gergely átverte a kerületet, ugyanis a főpolgármester korábban megígérte, hogy a helyi új díjfizetői zónákat jóváhagyják a fővárosi közgyűlésben.

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Magához veszi a kerületektől a parkolás üzemeltetését a főváros, ezzel az egyik legnagyobb bevételi forrástól fosztja meg őket. Ezt jelentette be a főpolgármester csütörtökön, a döntést Karácsony Gergely eddigi legnagyobb szövetségesei is felháborodással fogadták. Egyik legnagyobb támogatója, Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere is támadta a főpolgármestert. Rózsa András zuglói polgármester szerint egyenesen parkolási einstandra készül a Tisza-kormány és a főváros. 

Elfogadhatatlan, hogy a polgármesterek háta mögött egyeztetett a főpolgármester a kormánnyal – mondta Terézváros polgármestere. A momentumos Soproni Tamás szerint egymilliárdos kiesést okoz a kerületnek Karácsony Gergelyék döntése, és a bíróságon fogják megtámadni azt.

Budapest XIV. kerületének egyik fideszes önkormányzati képviselője, Matyasovszky Tamás szerint a főpolgármester korábban megígérte a Zuglói Önkormányzatnak, hogy a helyi új díjfizetői zónákat jóváhagyhatják a fővárosi közgyűlésben. A politikus rámutatott: a Karácsony Gergely vezette Budapest még az útburkolatok felfestését sem tudta elvégezni, ezért kérdéses, hogyan fogja a parkolást koordinálni. A politikus hozzátette: Zugló Önkormányzata 1 milliárdos bevételtől esne el, ha a fővároshoz kerülne a parkolás.

 

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