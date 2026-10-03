Karácsony Gergely eddigi legnagyobb szövetségeseit árulta el a parkolás einstandolásával

Magához veszi a kerületektől a parkolás üzemeltetését a főváros, ezzel az egyik legnagyobb bevételi forrástól fosztja meg őket. Ezt jelentette be a főpolgármester csütörtökön, a döntést Karácsony Gergely eddigi legnagyobb szövetségesei is felháborodással fogadták. Egyik legnagyobb támogatója, Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere is támadta a főpolgármestert. Rózsa András zuglói polgármester szerint egyenesen parkolási einstandra készül a Tisza-kormány és a főváros.

Elfogadhatatlan, hogy a polgármesterek háta mögött egyeztetett a főpolgármester a kormánnyal – mondta Terézváros polgármestere. A momentumos Soproni Tamás szerint egymilliárdos kiesést okoz a kerületnek Karácsony Gergelyék döntése, és a bíróságon fogják megtámadni azt.

Budapest XIV. kerületének egyik fideszes önkormányzati képviselője, Matyasovszky Tamás szerint a főpolgármester korábban megígérte a Zuglói Önkormányzatnak, hogy a helyi új díjfizetői zónákat jóváhagyhatják a fővárosi közgyűlésben. A politikus rámutatott: a Karácsony Gergely vezette Budapest még az útburkolatok felfestését sem tudta elvégezni, ezért kérdéses, hogyan fogja a parkolást koordinálni. A politikus hozzátette: Zugló Önkormányzata 1 milliárdos bevételtől esne el, ha a fővároshoz kerülne a parkolás.