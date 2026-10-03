A dízeltámogatásnál több jogosult hoppon maradt

A magas üzemanyagárakra a kormány havi 5 ezer forintos segítséget ígért: ezt szeptember 11-én jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ennyit kapnak decemberig a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosai. Szeptember 30-án megkezdődtek a kifizetések, ahol kisebb káosz alakult ki: rengeteg dízelautós nem kapott támogatást, viszont gyalog vagy biciklivel közlekezdőknek utaltak 5000 forintot.

A közösségi médiát elárasztották a kommentek. Sokan Kármán András pénzügyminiszter posztja alatt elégedetlenkedtek, de Németh Balázs fideszes országgyűlési képviselő bejegyzéséhez is özönlöttek hasonló hozzászólások.

Palóc André fideszes országgyűlési képviselő arra is kitért, hogy a Tisza-kormány támogatásából rengetegen kimaradtak. A politikus arról is beszélt, hogy a Parlamentben a védett ár visszavezetését kezdeményező javaslatot is lesöpörte az asztalról a Tisza. Szerinte ez azt mutatja, hogy a kormány nem szeretné megvédeni a családokat a megugró üzemanyagár-költségektől.