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A dízeltámogatásnál több jogosult hoppon maradt

Már az első utalásoknál káosz alakult ki a Tisza-kormány dízelautósoknak szánt 5000 forintos támogatásánál. Több beszámoló szerint olyanok is megkapták a támogatást, akiknek nem járt volna. A közösségi médiát elárasztották a panaszok: volt, aki két dízelautó mellett sem kapott, másnak viszont benzines autóra is megérkezett a pénz. Olyan esetről is beszámoltak, amikor autóval egyáltalán nem rendelkező, biciklivel közlekedő család kapta meg az ötezrest.

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  • Forrás: HírTV
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A magas üzemanyagárakra a kormány havi 5 ezer forintos segítséget ígért: ezt szeptember 11-én jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ennyit kapnak decemberig a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosai. Szeptember 30-án megkezdődtek a kifizetések, ahol kisebb káosz alakult ki: rengeteg dízelautós nem kapott támogatást, viszont gyalog vagy biciklivel közlekezdőknek utaltak 5000 forintot. 

A közösségi médiát elárasztották a kommentek. Sokan Kármán András pénzügyminiszter posztja alatt elégedetlenkedtek, de Németh Balázs fideszes országgyűlési képviselő bejegyzéséhez is özönlöttek hasonló hozzászólások.

Palóc André fideszes országgyűlési képviselő arra is kitért, hogy a Tisza-kormány támogatásából rengetegen kimaradtak. A politikus arról is beszélt, hogy a Parlamentben a védett ár visszavezetését kezdeményező javaslatot is lesöpörte az asztalról a Tisza. Szerinte ez azt mutatja, hogy a kormány nem szeretné megvédeni a családokat a megugró üzemanyagár-költségektől.

 

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