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Másfél-két éven belül új választási törvény jöhet

A kétharmados többség esélyét csökkentené a Tisza Párt új választási javaslata.

  • Hírek
  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
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Másfél-két éven belül jöhet az új választási törvény – jelentette ki a TISZA Párt frakcióvezető-helyettese a 24.hu-nak. Melléthei-Barna Márton szerint a jelenlegi szabályok, különösen a győzteskompenzáció és a levélszavazás rendszere, nem biztosítják az egyenlő verseny feltételeit. 

Azt mondta, olyan választási rendszert alakítanának ki, amely nagy eséllyel kizárja, hogy egyetlen párt kétharmados többséget szerezzen. A miniszterelnök a politikus szavaira úgy reagált: ez nem a kormány, és nem is a TISZA Párt hivatalos álláspontja.

A téma kapcsán kapcsoltuk ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt.

 

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