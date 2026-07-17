Másfél-két éven belül új választási törvény jöhet

Másfél-két éven belül jöhet az új választási törvény – jelentette ki a TISZA Párt frakcióvezető-helyettese a 24.hu-nak. Melléthei-Barna Márton szerint a jelenlegi szabályok, különösen a győzteskompenzáció és a levélszavazás rendszere, nem biztosítják az egyenlő verseny feltételeit.

Azt mondta, olyan választási rendszert alakítanának ki, amely nagy eséllyel kizárja, hogy egyetlen párt kétharmados többséget szerezzen. A miniszterelnök a politikus szavaira úgy reagált: ez nem a kormány, és nem is a TISZA Párt hivatalos álláspontja.

A téma kapcsán kapcsoltuk ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt.