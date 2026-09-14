Rétvári Bence figyelmeztetett: a gyermekek védelme nem lehet politikai játszma

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője felszólalását azzal kezdte, hogy a gyermekek védelme mindenek felett áll. Mint mondta, az Országgyűlésnek és a mindenkori kormányzásnak is azon kell dolgoznia, hogy minden gyermeket támogassanak és megvédjenek.

Kiemelte: azok a gyermekek, akik nem a saját családjukban nőnek fel, még kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. Hangsúlyozta, hogy gyermekeket soha nem szabad politikai célokra felhasználni.

„Mi elutasítjuk, hogy gyermekeket, különösen a gyermekvédelemben élőket politikai célokra használjanak fel” – fogalmazott Rétvári Bence.