Egyre súlyosabb az ebolajárvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban

A Kongói Demokratikus Köztársaságban már több mint 7000 igazolt ebolás esetet és csaknem 3400 halálesetet regisztráltak a legfrissebb kormányzati jelentés szerint. Az országban május 15-én kihirdetett járvány már 62 egészségügyi körzetet érint 7 tartományban, és a halálozási arány 48,4%.

Az ebolajárvány miatt jelentősen visszaesett a betegforgalom egy észak-kivui kórházban, mert az emberek egyre inkább félnek egészségügyi intézménybe menni. Egy kongói kórházigazgató szerint emiatt többen már előrehaladott állapotban érkeznek, és vannak, akik a felvételt követő 24 órán belül meghalnak. Egyes esetekben az ebolateszt negatív, vagyis a betegek nem a fertőzés miatt haltak meg, hanem azért, mert túl későn kértek orvosi segítséget.

Egyre nagyobb a bizalmatlanság az egészségügyi ellátórendszerrel szemben is. Egy ebolát túlélő orvos szerint a magas halálozási számok miatt a lakosság egy része már a kezelés hatékonyságát is megkérdőjelezi. A túlélők és civil szervezetek szerint javítani kell a kezelőközpontok felszereltségén, és nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tájékoztatásra. A WHO főigazgatója szerint a jelenlegi járvány a Kongói Demokratikus Köztársaság történetének legnagyobb és legtöbb halálos áldozatot követelő ebolajárványa, világszerte pedig a 2. legsúlyosabb a 2014–2016-os nyugat-afrikai járvány után.