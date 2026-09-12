Magyar Péter új főszerkesztőről beszélt az Index élén

Magyar Péter a gyermekvédelem válságáról tartott sajtótájékoztatóján az Index új főszerkesztőjének nevezte Hont Andrást. Bohár Dániel arra emlékeztet, hogy nem újszerű a miniszterelnöktől a média belső működésébe való beleszólás: korábban arról beszélt, hogy a Mandiner átvételével ők határozzák meg, hogy miről írjon a lap, a közmédia személyi kinevezését pedig egy kommentje után változtatták meg.

Az Indamedia részéről semmilyen, az Index szerkesztőségének vezetését érintő változtatás nincs napirenden – írta a 24.hu-nak küldött közleményében a lap kiadójának tulajdonosa.