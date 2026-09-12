Svédország választ: felmérések szerint minimális a különbség a jobb és a baloldal között

Holnap választ Svédország, a legfrissebb felmérések szerint a jobb és a baloldali tömbök között minimális különbség van. Az elmúlt 4 évben a skandináv országot jobbközép kormány irányította: a Kristersson-kabinet gyökeres fordulatot hajtott végre a migrációs politikában, és a bandabűnözés visszaszorításában is eredményeket ért el.