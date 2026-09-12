Az agrártárca mellett a baloldali sajtó is lejáratta magát a lipicai lovak ügyében

Nyilvánosságra hozott indokok nélkül tiltott ki Magyarország 10 orosz diplomatát, a magyar külügy jelenleg semmilyen plusz információt nem kíván nyilvánosságra hozni az ügyben. Dimitrij Peszkov szerint a magyar döntés óhatatlanul rontja a kétoldalú viszonyt, de elmondta, hogy Moszkva továbbra is érdekelt az orosz-magyar kapcsolatok fejlesztésében.

Az agrártárca mellet a baloldali sajtó is lejáratta magát a lipicai lovak ügyében, nem hiteles keretben dolgozták fel az ügyet. Az agrártárca elismerte, hogy hibáztak. A 444 azt állította, hogy Orbán Viktor egy többszörösen cáfolt álhírrel tette lóvá a követőit.

Magyar Péter bejelentette, hogyan segít a kormány a drága üzemanyagárak miatt. Aprópénzzel szúrja ki az autósok szemét a miniszterelnök, 5000 forint visszajár a dízeleseknek, ha autójuk maximum 150 lóerős. A támogatást nem kell igényelni, a NAV automatikusan visszautalja az érintetteknek. A kormányfő szerint nem lesz üzemanyagárstop, mert a világpiaci helyzet miatt ez most nem opció. Magyar Péter korábban azt követelte, hogy azonnal szállítsák le 480 forintra az üzemanyagok árát.

Vendégek:

Kacsoh Dániel újságíró, Konfront-alapító

Lentulai Krisztián újságíró, Konfront-alapító

Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója

Baka F. Zoltán szerkesztő-műsorvezető, Della Podcast

Műsorvezető: M. Kovács Róbert