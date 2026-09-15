Választást kellett nyerni, azóta valóban egyre több minden lehetséges

RÁCS, RÁCS: A Terror Háza ideiglenesen bezárt, a kiállítás tartalmi felülvizsgálata megkezdődik. Különös döntés egy olyan politikai oldaltól, amely rendszeresen 1956 örökségére hivatkozik. A vita most arról szól, szakmai átvilágítás történik-e, vagy emlékezetpolitikai újraszerkesztés.

CSERESOR: Az Országgyűlés öt új alkotmánybírót választott. Egy kétharmados többség természetesen élhet törvényes jogaival, de éppen ekkor válik különösen fontossá, mennyi intézményi önkorlátozás marad a rendszerben.

MINT A VÍZFOLYÁS: Magyar Péter újabb parlamenti konfliktusa után ismét nemcsak az elhangzott állítások, hanem a miniszterelnöki viselkedés és hitelesség került vitába.

Az esti Vezércikk vendége Lajkó Fanni, ifj. Lomnici Zoltán és Király Tamás. Velük azt vizsgáljuk, hol húzódik a választói felhatalmazás és a hatalmi önkény közötti határ.