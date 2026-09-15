Repedezhet a Tisza Párt és Magyar Péter nimbusza

Zelcsényi Miklós szinte végig kísérte biztonsági emberként Magyar Pétert korábbi országjárásai idején, elmondása szerint ingyen, meggyőződésből dolgozott neki. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke azzal szembesítette hétfőn Magyar Pétert, hogy házon belül osztogatják a közbeszerzéseket a Tisza Párthoz közel álló személyeknek. Toroczkai László azt kérte számon, hogy Zelcsényi Miklós, a párt korábbi rendezvényszervezésért felelős vezetője az Atlétikai Világdöntőn a büfé üzemeltetését kapta meg. Magyar Péter annak ellenére tagadta le, hogy a Tiszához köthető személy lenne Zelcsényi, hogy számtalan felvétel bizonyítja, hogy nekik dolgozott, majd azzal magyarázkodott Toroczkai Lászlónak, hogy az augusztus 20-i rendezvényen Zelcsényi nem nyert közbeszerzést.

Csakhogy erre megérkezett Zelcsényi Miklós válasza is, amikor Hadházy Ákos az atlétikai világliga döntője körüli gyanús üzleti kérdéseket firtatta. Erre Magyar Péter a szokásoknak megfelelően kommentben reagált. Azt írta: az illető már rég nem tartozik a politikai közösségéhez. Zelcsényi Miklós azonban felvette a kesztyűt és keményen visszaszólt Magyar Péternek: az illető több mint 560 napot dolgozott neked ingyen, és továbbra is Tisza-szimpatizáns. Szívesen.

A tiszás politikusok nem mertek állást foglalni az ügyben. A Portfólió közben arról írt, hogy egy másik konfliktus is kirajzolódik a Tisza Párt körül. A portál szerint erős ellentét pattant ki még tavaly Radnai Márk és Magyar Péter között, ugyanis egy Radnai körül szerveződő csoport kifogásolta a Tóth Péter kampányfőnök által kidolgozott választási stratégiát, valamint Magyar Péter vezetési stílusát. A kritikákat előbb egy szűk körű megbeszélésen, majd írásban is eljuttatták a pártvezetéshez. Hozzátették: a Radnai körül összpontosuló kritikusok egy része ezt a működést túlságosan centralizáltnak tartotta, és úgy érezte, hogy csökkent a beleszólása a stratégiai döntésekbe.

Megjelentek a belső konfliktusok – reagált az ügyre Deák Dániel. A politikai elemző szerint ezzel együtt megjelentek a kiábrándulók a miniszterelnök bizalmi körében is. Olyan szereplők is, akik rendszeresen dolgoztak neki és hónapokon keresztül ingyen kísértek Magyar Pétert. Az a kérdés, hogy a közeljövőben Magyar Péter stílusa miatt a Tisza-frakciójában lesznek-e távozók – tette hozzá Deák Dániel.