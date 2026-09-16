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A világ élelmiszer-ellátása is rámehet a közel-keleti konfliktusra

A válság emelheti az élelmiszerárakat, és súlyosbíthatja az éhezést az éhínséggel küzdő térségekben.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Füstölő tanker, fokozott készültségben működő amerikai repülőgép-hordozó és újabb harcok Jemenben – egyre több közel-keleti térségben éleződik a konfliktus. 

Az El Gaia tartályhajót Irán szerint akna, az Egyesült Államok szerint iráni rakéta találta el a Hormuzi-szorosban. 

Közben az Irán által támogatott húszik a Vörös-tenger partvidékén terjeszkednének, és a stratégiai Báb el-Mandeb-szoros feletti ellenőrzésüket is erősítenék. 

A tengeri útvonalak zavarai pedig már a globális élelmiszer-ellátást és is veszélyeztethetik.

 

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