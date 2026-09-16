A világ élelmiszer-ellátása is rámehet a közel-keleti konfliktusra

Füstölő tanker, fokozott készültségben működő amerikai repülőgép-hordozó és újabb harcok Jemenben – egyre több közel-keleti térségben éleződik a konfliktus.

Az El Gaia tartályhajót Irán szerint akna, az Egyesült Államok szerint iráni rakéta találta el a Hormuzi-szorosban.

Közben az Irán által támogatott húszik a Vörös-tenger partvidékén terjeszkednének, és a stratégiai Báb el-Mandeb-szoros feletti ellenőrzésüket is erősítenék.

A tengeri útvonalak zavarai pedig már a globális élelmiszer-ellátást és is veszélyeztethetik.