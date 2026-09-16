A Terror Háza bezárása óriási veszteség lenne hazánk számára

A történész hozzátette: egyelőre kérdéses, hogy lesz-e változás a Terror Házában dolgozók bérezésében, egyáltalán megmarad-e a munkahelyük, és milyen átalakításokat terveznek a múzeummal kapcsolatban.

A Terror Háza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária, az intézmény főigazgatójának visszahelyezését követeli a Fidesz. Közleményében a párt azt írta: a Tisza-kormány az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében akarja eltörölni '56 legfontosabb emlékpontját. A párt hangsúlyozta: ezt a szégyenteljes lépést 2002 és 2010 között még a baloldali miniszterelnökök, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon sem merte megtenni.