Bezárt múzeum, új alkotmánybírák, sértődött miniszterelnök

SZAKMAI ÁTVILÁGÍTÁS VAGY POLITIKAI BOSSZÚ? Tarr Zoltán döntése nyomán bezárt a Terror Háza, Schmidt Mária megbízatása pedig megszűnt. A kormány szakmai felülvizsgálatról beszél, ellenfelei szerint azonban emlékezetpolitikai leszámolás zajlik.

MEGSÉRTŐDÖTT? Magyar Péter először nem élt a napirend előtti felszólalás lehetőségével, miután korábban kifogásolta, hogy ellenzéki képviselők rajzoltak és mosolyogtak a beszéde alatt. A kérdés nem a rajz, hanem az, mennyire bírja a miniszterelnök a politikai ellenállást.

ALKOTMÁNYOS CSERESOR: Öt új alkotmánybíró került a testületbe. A vita itt már túlmutat a személyeken: milyen irányba változik az Alkotmánybíróság szemlélete, és mennyire marad távol a napi pártpolitikától?

Erről vitázik a Kommentben Szakács László, a Szocialisták és Demokraták alelnöke, Dornfeld László politikai elemző, Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója és Filep Dávid, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője.