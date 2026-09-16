Az azbeszt nem várja meg, amíg tizenegy tárca eldönti, kihez tartozik az ügy

Koncz Zsófia szerint nem jó irány, ha az azbesztszennyezés kezelésében számos minisztérium osztozik a feladatokon, miközben a lakosság gyors és egyértelmű választ vár. A Greenpeace már júliusban azt közölte: hónapokkal az első esetek után sem készült országos intézkedési terv vagy egységes szakmai útmutatás az önkormányzatoknak. A kormány korábban az Oladi plató érintett útszakaszain elrendelte a szennyezett kő eltávolítását, de a civil szervezet szerint a probléma több települést is érint. A kérdés ezért már nem az, hány minisztérium foglalkozik az üggyel, hanem hogy mikor lesz végre egyetlen világos felelős, egyetlen protokoll és egyetlen végrehajtható terv.