A jobboldal már a visszatérésre készül, a Tisza pedig egyre több frontot nyit magának

KÖTCSE: Orbán Viktor szerint véget ért a választás utáni türelmi idő, és a jobboldalnak ismét kormányképes alternatívát kell építenie. Kötcsén a szuverenitást, a szabadságot és a hagyományok megőrzését nevezte a jobboldal közös alapjának.

TOTÁLIS TÁMADÁS: Közben újabb vita bontakozik ki arról, hogyan viszonyul a Tisza-kormány a hagyományos családmodellhez. A konfliktus túlmutat egyetlen intézkedésen: arról szól, hogy a családpolitika továbbra is értékválasztás marad-e, vagy fokozatosan ideológiai átnevelés terepévé válik.

5000: Az üzemanyagáraknál pedig Magyar Péter saját korábbi mondataival találja szembe magát. Márciusban még 480 forintos árstopot követelt, most viszont az általános védett árat már veszélyesnek tartja, és havi 5000 forintos célzott támogatással próbálja enyhíteni a drágulást. A fuvarozói szervezetek közben élesen bírálták a konstrukciót.

A három történet együtt egyre élesebb kontrasztot mutat: Kötcsén már azt tervezik, hogyan építsék újra a jobboldalt, miközben a kormány egyre több ügyben nem a saját programját magyarázza, hanem azt, miért nem azt teszi, amit korábban mondott.