Vége a trükkös szlogeneknek

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a kormányhivatalokkal közösen ellenőrzi a nyugdíjasházakat üzemeltető vállalkozások által alkalmazott általános szerződési feltételeket (ÁSZF) – közölte az NKFH. A fogyasztóvédelmi hatóság célja annak kiszűrése, hogy a szerződések tartalmaznak-e a fogyasztókkal szemben tisztességtelen, indokolatlanul hátrányos feltételeket. A tisztességtelen feltételektől védenék az időseket, mivel az intézmények az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) előre, jogászokkal írják meg, egy beköltöző nyugdíjasnak kevés beleszólása van abba, mi áll bennük.