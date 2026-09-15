190 millió dollárt éget el naponta Ukrajna

A kiterjedt amerikai és izraeli légicsapások ellenére Teherán újraindította a ballisztikus rakéták gyártását a titkos föld alatti létesítményeiben – értesült amerikai és közel-keleti forrásokból a The Wall Street Journal. A fejlemény alapjaiban kérdőjelezi meg Washington azon korábbi állítását, miszerint funkcionálisan megsemmisítették az iráni rakétaprogramot. A hírszerzési adatok szerint a délkelet-iráni Hodzsir komplexumban és több más megerősített bunkerben szilárd és folyékony hajtóanyagú eszközök összeszerelése zajlik. Bár a szövetségesek tengeri blokádja megnehezíti az új alkatrészek és a hajtóanyag-összetevők behozatalát, az iráni hadsereg a háború előtt felhalmozott robbanófejekből, rakétatestekből és irányítórendszerekből folytatja a munkát.