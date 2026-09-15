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190 millió dollárt éget el naponta Ukrajna

Aktuális külpolitikai témákról beszélt a Napindítóban Vukics Ferenc katonai szakértő.

  • Napindító
  • 1 órája
  • Frissítve: 36 perce
  • Forrás: HírTV
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A kiterjedt amerikai és izraeli légicsapások ellenére Teherán újraindította a ballisztikus rakéták gyártását a titkos föld alatti létesítményeiben – értesült amerikai és közel-keleti forrásokból a The Wall Street Journal.  A fejlemény alapjaiban kérdőjelezi meg Washington azon korábbi állítását, miszerint funkcionálisan megsemmisítették az iráni rakétaprogramot. A hírszerzési adatok szerint a délkelet-iráni Hodzsir komplexumban és több más megerősített bunkerben szilárd és folyékony hajtóanyagú eszközök összeszerelése zajlik. Bár a szövetségesek tengeri blokádja megnehezíti az új alkatrészek és a hajtóanyag-összetevők behozatalát, az iráni hadsereg a háború előtt felhalmozott robbanófejekből, rakétatestekből és irányítórendszerekből folytatja a munkát.

 

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