A miniszter mondatából molinó lett, a lelátó visszaküldte az üzenetet

Lannert Judit még oktatáskutatóként, egy 2025-ös CEU-beszélgetésben a teljesítményközpontú gondolkodásról beszélt, amikor példaként említette, hogy Magyarországon férfiak sírnak amiatt, ha a válogatott nem jut ki a világbajnokságra. A kijelentés szeptemberben került újra a politikai viták középpontjába. Szűcs Gábor most egy szurkolói molinóról készült képet osztott meg, amelyen ez olvasható: „Lannert, mi a VB miatt sírunk, te miattunk fogsz!” A fideszes politikus szerint a szurkolók ezzel válaszoltak a miniszter korábbi kijelentésére.