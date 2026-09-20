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A miniszter mondatából molinó lett, a lelátó visszaküldte az üzenetet

Lannert Judit korábban a válogatott vb-kudarca miatt síró férfiakkal példálózott egy oktatási beszélgetésben. Most egy lelátói molinón kapott választ, amelyet Szűcs Gábor is megosztott.

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Lannert Judit még oktatáskutatóként, egy 2025-ös CEU-beszélgetésben a teljesítményközpontú gondolkodásról beszélt, amikor példaként említette, hogy Magyarországon férfiak sírnak amiatt, ha a válogatott nem jut ki a világbajnokságra. A kijelentés szeptemberben került újra a politikai viták középpontjába. Szűcs Gábor most egy szurkolói molinóról készült képet osztott meg, amelyen ez olvasható: „Lannert, mi a VB miatt sírunk, te miattunk fogsz!” A fideszes politikus szerint a szurkolók ezzel válaszoltak a miniszter korábbi kijelentésére.

 

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