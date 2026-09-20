Kiemelt videók

Ha a Terror Háza az átvilágítás alatt is működhet, miért kellett előbb bezárni?

Szeptember 15-én még az átvilágítás végéig bezárták volna a Terror Házát, másnap már szeptember 22-i újranyitást jelentettek be. Vasárnap 15 órától demonstrációt tartanak az intézmény előtt.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Frissítve: 2 órája
Vágólapra másolva!

Tarr Zoltán szeptember 15-én Schmidt Mária főigazgatói megbízásának megszüntetésével együtt azt közölte, hogy a Terror Háza a tartalmi átvilágítás lezárásáig nem látogatható. Egy nappal később már szeptember 22-i újranyitást jelentett be, miközben a szakmai felülvizsgálat tovább folytatódik, a kiállítás pedig addig változatlanul látogatható lesz. 

Huth Gergely szerint a döntéssorozat indokolatlan, ezért vasárnap 15 órára demonstrációt szerveztek a múzeum elé; Magyar Péter a tiltakozást okafogyottnak nevezte. 

A vita így már nem pusztán arról szól, nyitva van-e az épület, hanem arról is, milyen tartalmi és intézményi jövőt szán a kormány a Terror Házának.

 

Továbbiak a témában