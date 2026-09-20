Ha a Terror Háza az átvilágítás alatt is működhet, miért kellett előbb bezárni?

Tarr Zoltán szeptember 15-én Schmidt Mária főigazgatói megbízásának megszüntetésével együtt azt közölte, hogy a Terror Háza a tartalmi átvilágítás lezárásáig nem látogatható. Egy nappal később már szeptember 22-i újranyitást jelentett be, miközben a szakmai felülvizsgálat tovább folytatódik, a kiállítás pedig addig változatlanul látogatható lesz.

Huth Gergely szerint a döntéssorozat indokolatlan, ezért vasárnap 15 órára demonstrációt szerveztek a múzeum elé; Magyar Péter a tiltakozást okafogyottnak nevezte.

A vita így már nem pusztán arról szól, nyitva van-e az épület, hanem arról is, milyen tartalmi és intézményi jövőt szán a kormány a Terror Házának.