A Tisza Párt két országgyűlési képviselője is részt vett a Pécs Pride megnyitóján

Kőszegi Krisztián: "A mai napon az identitás szabadságát ünnepeljük. Az identitásért, amit ilyen misztikus szóként tartunk számon, miközben egy nagyon egyszerű szó, hiszen az identitás az mi magunk vagyunk. A legbelső lényegünk az a szabadság, hogy reggel úgy nézhessünk a tükörbe, hogy nem kell elrejtenünk, hogy kik vagyunk, kit szeretünk, miben hiszünk, vagy hogy honnan érkeztünk. Országgyűlési alelnökként, képviselőként is, természetesen magánemberként is azt vallom, hogy egy ország erejét, érettségét és stabilitását azt mutatja meg, hogy hogyan bánik a kisebbségeivel, a sérülékeny csoportjaival."