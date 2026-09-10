Leállítja a termelést a széles körben elismert bonyhádi zománcgyár

A 100%-ban magyar tulajdonú cég közleményében azt írta: a kedvezőtlen világpiaci folyamatok, a drasztikusan megemelkedett energia- és alapanyagárak miatt fenntarthatatlanná vált a zománcgyár működése, ezért le kell állítaniuk a termelést.
117 év után leáll a termelés a széles körben elismert EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft-ben, a döntés 145 munkavállalót érint.
A 100%-ban magyar tulajdonú cég közleményében azt írta: a kedvezőtlen világpiaci folyamatok, a drasztikusan megemelkedett energia- és alapanyagárak miatt fenntarthatatlanná vált a zománcgyár működése, ezért le kell állítaniuk a termelést.