A hatalomnak van embere, van kapcsolója, csak olcsó üzemanyaga nincs

JUTALOM: Szuvák Attila átment a katonai titkosszolgálat vezetői posztjához szükséges bizottsági meghallgatásokon. A HVG szerint korábban Tisza-aktivistaként is segítette a pártot. Egy titkosszolgálat élén azonban már a politikai kötődés látszata is komoly bizalmi kérdést vet fel.

LEKAPCSOLVA: A Mandiner szeptember 9-én az archívumával együtt teljesen elérhetetlenné vált. Az archívumot azóta visszakapcsolták, a korábbi cikkek ismét olvashatók. A lényeg azonban ettől nem változott: Magyar Péter korábban bejelentette a finanszírozás megszüntetését, a vezérigazgató-főszerkesztőt felmentették, új tartalom pedig jelenleg nem jelenik meg.

A SZÁMLA: Közben a dízel ára átlépte a 700 forintos szintet. A választó számára végül ez a legkézzelfoghatóbb történet: lehet személycserékről, médiáról és politikai intézményekről vitatkozni, de a benzinkúton már nincs kommunikációs menekülőút.