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A pénznél a haszon, a lovaknál az indok, a titkosszolgálatnál a függetlenség hiányzik

EU-pénzek, királyi lovak és egy vitatott titkosszolgálati kinevezés. Három külön történet, mégis ugyanaz a kérdés: mi van a látványos kormányzati döntések mögött?

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SZEMFÉNYVESZTÉS: Az uniós források érkezése önmagában még nem gazdaságpolitikai siker. A valódi mérce az, teremtenek-e növekedést, beruházást és magyar munkahelyeket.

LÓRÚGÁS: Brit sajtóértesülés szerint visszakérték III. Károlynak ajándékozott lipicaiakat. Ha így történt, a diplomáciai indok továbbra is magyarázatra szorul.

JUTALOM: A katonai titkosszolgálat új vezetőjénél korábbi Tisza-kötődésről jelentek meg hírek. Egy ilyen poszton azonban már a politikai függés látszata is bizalmi probléma. Három történet, ugyanaz a tanulság: a kormányzás nem látványszám, minden döntés mögött számonkérhető indoknak és teljesítménynek kell állnia.

 

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