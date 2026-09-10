A pénznél a haszon, a lovaknál az indok, a titkosszolgálatnál a függetlenség hiányzik

SZEMFÉNYVESZTÉS: Az uniós források érkezése önmagában még nem gazdaságpolitikai siker. A valódi mérce az, teremtenek-e növekedést, beruházást és magyar munkahelyeket.

LÓRÚGÁS: Brit sajtóértesülés szerint visszakérték III. Károlynak ajándékozott lipicaiakat. Ha így történt, a diplomáciai indok továbbra is magyarázatra szorul.

JUTALOM: A katonai titkosszolgálat új vezetőjénél korábbi Tisza-kötődésről jelentek meg hírek. Egy ilyen poszton azonban már a politikai függés látszata is bizalmi probléma. Három történet, ugyanaz a tanulság: a kormányzás nem látványszám, minden döntés mögött számonkérhető indoknak és teljesítménynek kell állnia.