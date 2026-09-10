Pulay Ádám: A külügy esztelenül kaszabolja le szakdiplomatáit

Csaknem 40 nagykövet hazarendelését jelentette be a külügyminiszter még júniusban. Orbán Anita azzal indokolta a döntést, hogy Magyarország érdekeit olyan diplomaták képviseljék, akik megfelelnek az új külpolitikai elvárásoknak. A minisztérium célja pedig egy professzionális diplomáciai kar felépítése.

Nemrégiben a Telex jelent meg egy cikkel, amiben azt sugallják, hogy megkezdődött a szakmai alapon történő megújulás, mivel az eddigi diplomácia kudarcos volt, az előző kormányok által kinevezett magyar diplomaták egy része pedig csupán politikai alapon jutott pozíciókhoz, és szakmailag sokan nem képviselnek minőséget. Példaként Pulay Ádámot hozták, akiről azt írták: úgy lehetett gazdasági attasé, hogy sem gazdasági képzettsége, sem munkatapasztalata nem volt. Pulay Ádám egyébként Nyugat-Afrika 9 országában képviselte a magyar érdekeket a ghánai nagykövetségen. Azonban felmondott, ugyanis éppen a versenyszférából kapott ajánlatot, ami cáfolja a cikk és a külügyminiszter eddigi sugalmazását. A férfi Ghána egyik legnagyobb kereskedelmi és bányakoncessziókat üzemeltető vállalatában lesz igazgatósági tag.

A kormány a következő időszakban képtelen lesz Nyugat-Afrikában Magyarországot képviselő attasét kiállítani – reagált Pulay Ádám. A volt diplomata szerint az, hogy a diplomatáknak nincs tapasztalatuk, nem értenek a munkájukhoz és politikai kinevezettek, ez éppen Velkey Györgyre, a Külügyminisztérium államtitkárára igaz, a tárca pedig koholt vádakat szór. A Külügyminisztérium célkitűzéseit homály fedi, semmilyen koncepció nem látszódik a diplomácia terén – értékelte Pulay Ádám.