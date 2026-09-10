A lóügyön lehet nevetni, a 7110 milliárdos hiányterven már kevésbé

ÁLLATORVOSI LÓ: Orbán Viktor az Üvegtigris „Itt mindenki hülye?” jelenetével reagált a III. Károlynak ajándékozott lipicaiak körüli történetre. A brit sajtó visszakérésről írt, a magyar kormány cáfolt, miközben korábban az ügy rendezéséről is érkezett kommunikáció. Az abszurditás szinte megírja önmagát.

REKORDHIÁNY: Augusztusban 2311,2 milliárd forintos pénzforgalmi deficit keletkezett. Ennek döntő része uniós programok előfinanszírozása, ezért önmagában a rekord félrevezető lenne. A politikailag nehezebben kimagyarázható szám inkább az, hogy a kormány az egész éves pénzforgalmi hiánycélt 4218 milliárdról 7110 milliárdra emelte, és 7,5 százalékos GDP-arányos deficittel számol.

A műsor igazi kérdése ezért nem az, hogy lehet-e egy rekordadatot megmagyarázni. Lehet. Hanem az, hogy amikor a kormány már maga is közel háromezer milliárddal magasabb hiánytervet ír a költségvetésbe, meddig lehet minden kellemetlen számlát kizárólag az örökséggel indokolni.