Dúró Dóra: Szankcionálni kell a más helyett szavazó képviselőt

Dúró Dóra: "Az egyik érintett képviselő, Csézy Erzsébet nyilvánvalóan hazudik. Ő azt állítja, hogy ő kérte Schummer Orsolya segítségét a szavazásban, holott a videofelvételen látszik, hogy nem így történt, ő megnyomta a gombját majd hátradőlt és nem is fordult oda Schummer Orsolyához, nem is mondott neki semmit, hanem a frakcióvezető helyettes volt az, aki megnyomta Csézy Erzsébet helyett vagy után is a gombot. A korábbi gyakorlatnak megfelelően ez nem elfogadható az országgyűlésben és a mi hazánk egyértelműen szankcionálta volna ezt, szerintünk Schummer Orsolyának le kellett volna mondani vagy le kellene mondania a mandátumáról. "