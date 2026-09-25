Jövőre jöhet a vagyonadó, széles körben számolnák össze a magántulajdont

A vagyonadó részleteiről Hecker Flórián, a Világgazdaság újságírója számolt be. A Tisza-kormány tervein dolgozó tárcát Kármán András vezeti; a kormány hivatalosan már közölte, hogy az egymilliárd forint feletti vagyonadó évi 1 százalék lenne az értékhatár feletti nettó vagyonra. A vagyonadó 2026 bevezetése előtt azonban még társadalmi egyeztetés jön. A Világgazdaság értesülése szerint ingatlan, gépjármű, készpénz, értékpapír, cégrészesedés, kripto és egyes megtakarítások is bekerülhetnek a számításba, a vagyonadó bevallása augusztus 31-ig lenne esedékes a következő évben.

Fontos különbség: attól, hogy egy vagyonelem bekerül a számításba, még nem keletkezik automatikusan adófizetési kötelezettség. A tervek szerint csak az egymilliárd forintot meghaladó nettó rész lenne adóköteles. Egy szakmai becslés szerint mintegy tízezer ember lehet érintett, a lehetséges bevételt pedig 300–600 milliárd forintra tették.